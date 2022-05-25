Почти 30 лет на троих получили челнинцы, похитившие бизнесмена из-за 76 млн рублей

Точку в нашумевшем деле о похищении челнинского бизнесмена ради 76 млн рублей сегодня поставил Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых оказался племянник бывшего председателя Менделеевского районного суда Денис Набиев и его сообщники Альберт Зарипов и Марсель Салахов.

Все трое по наводке бывшего председателя суда похитили в Челнах местного бизнесмена Вячеслава Утробина. Они перевезли его в Менделеевск, накачали по дороге наркотиками и бросили на берегу реки.

Утробина поймали полицейские и почти на месяц отправили под арест. За это время один из приятелей вклеил в паспорт бизнесмена свою фотографию и переоформил фирму. На ее счету хранилось 76 млн, деньги были обналичены.

Всех троих суд признал виновными и отправил в колонию строго режима. Денис Набиев получил девять лет, его приятель Салахов на год меньше – он отправится за решетку на восемь лет.

Зарипов получил максимальное наказание, его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в 110 тысяч рублей.