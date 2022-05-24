Челнинец, похитивший бизнесмена ради 76 млн: «Я не хочу отвечать за чужие грехи»

К завершению близится нашумевшее дело трех жителей Набережных Челнов, которых обвиняют в похищении бизнесмена. Сегодня Верховный суд Татарстана выслушал последнее слово подсудимых. В ближайшее время им вынесут приговор.

«Я знаю, что вы внимательный человек. Я надеюсь, что будет вынесено справедливое решение. Если нет, то я буду обжаловать приговор и бороться за правду. Я не хочу отвечать за чужие грехи», – обратился к суду один из подсудимых Альберт Зарипов.

Справедливого приговора просили и Денис Набиев, и Марсель Салахов.

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Напомним, что по версии следствия, летом 2017 года Зарипов, Набиев и Салахов решили завладеть бизнесом Вячеслава Утробина – директора ООО «Клише».

Они похитили бизнесмена, накачали наркотиками, вывезли из Челнов в Менделеевск, отобрали паспорт и бросили его на берегу реки.

Предпринимателя обнаружили стражи порядка. Разбираться в случившемся тогда никто не стал, за употребление наркотиков бизнесмена почти на месяц отправили в изолятор. За это время один из подсудимых вклеил в паспорт Утробина свою фотографию и переоформил на себя фирму. На ее счету хранилось порядка 76 млн, эти деньги сообщники обналичили и поделили между собой.

