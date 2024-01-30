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Почти 3 тыс. обращений от военнослужащих поступило в 2023 году в адрес омбудсмена РТ
В прошлом году в адрес Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан поступило 2 818 обращений и сообщений от военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родственников. Об этом на расширенном заседании Экспертного совета сообщила омбудсмен РТ Сария Сабурская.
«Мы были включены в решение таких вопросов, как выплаты военнослужащим денежного довольствия за ранение, единовременных выплат при заключении контракта о прохождении военной службы», – рассказала Сабурская.
Вопросы по данной тематике заняли второе место в рейтинге вопросов к уполномоченному, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в аппарат Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан поступило 5750 обращений граждан.
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