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В 2023 году в аппарат омбудсмена РТ поступило 5750 обращений граждан
В 2023 году в аппарат Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан поступило 5750 обращений граждан. Об этом на расширенном заседании Экспертного совета сообщила омбудсмен РТ Сария Сабурская.
Сабурская добавила, что 104 667 уведомлений от граждан поступило в ГИС РТ «Народный контроль», 60 167 – через платформу обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Решаем вместе».
Большая часть обращений касалась социальных, экономических и культурных прав граждан, уточнила омбудсмен РТ.
«80% уведомлений в системе “Народный контроль” было решено. Поступило более 4,8 миллиона комментариев и поддержек от наших жителей», – сказала Сабурская.
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