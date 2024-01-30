В 2023 году в аппарат омбудсмена РТ поступило 5750 обращений граждан

В 2023 году в аппарат Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан поступило 5750 обращений граждан. Об этом на расширенном заседании Экспертного совета сообщила омбудсмен РТ Сария Сабурская.

Сабурская добавила, что 104 667 уведомлений от граждан поступило в ГИС РТ «Народный контроль», 60 167 – через платформу обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Решаем вместе».

Большая часть обращений касалась социальных, экономических и культурных прав граждан, уточнила омбудсмен РТ.

«80% уведомлений в системе “Народный контроль” было решено. Поступило более 4,8 миллиона комментариев и поддержек от наших жителей», – сказала Сабурская.