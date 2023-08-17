За полгода пассажиропоток казанского аэропорта достиг почти 2,3 млн человек

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский аэропорт за полгода обслужил 2 млн 294 тыс. 239 пассажиров. Из них на внутренних рейсах – более 1,7 млн человек и на международных – более 587 тысяч, передает пресс-служба мэрии города со ссылкой на данные казанского аэропорта.

По итогам первого полугодия внутри страны чаще всего выполнялись полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск. Среди международных рейсов популярными направлениями стали Анталья, Стамбул, Дубай, Душанбе и Хургада.

Напомним, в прошлом году услугами аэропорта воспользовались 4 млн пассажиров. В этом году руководство аэропорта заявляло о планах нарастить пассажиропоток до рекордных 5 млн человек.

Кроме того, власти Татарстана намерены повысить общий пассажиропоток аэропортов республики почти до 7 млн человек в год.