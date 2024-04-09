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Почти 228,9 тыс. жителей Татарстана проголосовали за объекты благоустройства
В онлайн-голосовании по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств в Татарстане приняли участие 228 815 человек. Об этом передает пресс-служба Минстроя РТ.
«Среди районов Татарстана наиболее активно участвуют жители Альметьевского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского муниципальных районов», – отмечается в сообщении ведомства.
Всего от республики в этом году участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и 1,55 тысяч дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Онлайн-голосование завершится 30 апреля. Объекты отбирают для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
На субботнем совещании, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, глава Минстроя Марат Айзатуллин призвал руководителей муниципалитетов усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования.
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