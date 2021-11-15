Почти 215 тыс. жителей Набережных Челнов вакцинировались от Covid-19

В Набережных Челнах первым компонентом от Covid-19 провакцинировано 214 988 жителей, вторым — 145 639 человек. Всего в город поступило 231 750 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной.

«Уровень обращений остается на стабильно высоких значениях. Провизорные госпитали продолжают работать в прежнем режиме. Касаемо лиц, находящихся на госпитализации, порядка 70% — это лица старше 60 лет. Молодые также болеют и тяжело, вакцинироваться необходимо всем: и старше 60 лет, и младше», — отметил Николаев.

Пункты для вакцинации развернуты во всех взрослых поликлиниках города, в торговых центрах «Тулпар» и «Мегастрой» и работают ежедневно, в том числе в выходные дни.

«К сожалению, в выходные дни вакцинированных меньше, чем в будни», — сказал Николаев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах выявили первых нарушителей обязательной вакцинации на предприятиях.