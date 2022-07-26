Почти 160 видов и подвидов животных добавлены в Красную книгу РФ

В обновленную редакцию Красной книги России включены 158 новых видов и подвидов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства страны, передает «Интерфакс».

«Из новой Красной книги, которую мы обновили впервые за 20 лет в конце прошлого года, исключили 122 вида, подвида, популяции. Но включили 158 новых. Всего сейчас в книге — 443 [вида и подвида] зверей и птиц, которым требуется охрана», — доложил министр.

Кроме того, Минприроды начало разработку новой версии российской Красной книги растений. Ее перевыпуск намечен на 2023 год, пояснил Козлов.

Глава ведомства также пригласил российского лидера на церемонию открытия центра по восстановлению популяции краснокнижных кречетов на Камчатке, которая состоится в сентябре. Еще один центр для птиц семейства соколиных, по его словам, создан в Дагестанском заповеднике (там живут балобаны и курганники).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для возрождения вида на Кавказе.