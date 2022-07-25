Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для возрождения вида на Кавказе

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства страны попросил главу государства помочь договориться о поставке переднеазиатских леопардов из Ирана и Туркменистана в центр восстановления животных Сочинского национального парка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас в горах Кавказа точно живет девять леопардов. Наша цель — 50 особей. Чтобы ее достичь, необходимо выпускать больше животных, по пять-шесть в год. Для этого нужны родители. Их можно взять из дикой природы Ирана и Туркменистана», — объяснил министр.

«Но это, безусловно, высокий уровень договоренностей, поэтому просим вашей поддержки, Владимир Владимирович», — добавил Козлов, обращаясь к российскому лидеру.

При этом руководитель Минприроды напомнил, что 16 июля три родившихся и выросших в Центре восстановления леопардов хищника, Хоста, Лаура и Лео, были выпущены на волю в заказнике на территории Северной Осетии.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Центр восстановления дальневосточного леопарда в Приморском крае первых животных собираются завести в 2023 году. Научный центр для кошачьих в Татарстане предполагается открыть к 2024 году.