Казанский ЖК «Поколение» исключен из реестра проблемных объектов

Жилой комплекс «Поколение» в Казани исключен из Единого реестра проблемных объектов в связи с выплатой компенсаций 86 участникам строительства, сообщает пресс-служба фонда поддержки дольщиков Татарстана.

На сегодняшний день в республике осталось еще четыре проблемных объекта. Это первая и вторая и очередь подземного паркинга в доме №1 ЖК «МЧС», а также строительство двух компенсационных домов для пострадавших граждан ЖК «Золотая середина». Всего планируется восстановить в правах почти 500 жителей Татарстана.

Кроме того, проблемным считаются блоки А и Б дома №23 на проспекте Вахитова в Нижнекамске, однако они будут исключены из реестра, так как по этим объектам отсутствуют граждане, заключившие договоры долевого участия.

Решение о выплате компенсаций пострадавшим дольщикам было принято Наблюдательным советом Фонда развития территорий 25 марта этого года. Сумма составила свыше 427 млн рублей, о чем сообщалось ранее.