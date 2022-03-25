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Ру Тат
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Экономика
25 марта 2022  17:34
Александр Хевронин

Обманутые дольщики ЖК «Поколение» получат компенсацию на общую сумму 428 млн рублей

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Наблюдательный совет Фонда развития территорий выплатит суммарно 427,8 млн рублей пострадавшим дольщикам долгостроя на улице Аделя Кутуя в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

«Принятое решение позволит в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков ЖК „Поколение“. В ближайшее время дольщики смогут записаться на выплату компенсаций на официальном сайте Фонда развития территорий», — сообщил Иван Новиков, исполнительный директор Фонда защиты прав дольщиков Республики Татарстан.

Дольщики ЖК «Поколение» станут первыми в республике, чьи права будут восстановлены выплатой денежного возмещения. Благодаря изменениям в нормативной базе федерального фонда с декабря прошлого года денежная компенсация по рыночной стоимости будет выплачиваться в том случае, если степень готовности дома составляет менее 80%.

#обманутые дольщики #жилой комплекс #Татарстан #Казань
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