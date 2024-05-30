Почти 100 млн рублей направят на ремонт дорог в Высокогорском районе

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В Татарстане за 97,98 млн рублей проведут капитальный ремонт двух участков дорог в Высокогорском районе. Информация появилась на портале госзакупок.

Протяженность участка км 5+375 — км 7+850 Ташлы-Ковали — Сосновка — п.ж.-д. разъезда Бирюли составляет почти 2,5 километра. Завершить работы планируется в срок до 13 ноября.

Второй участок связывает эту дорогу с Кирилловкой. Работы охватят 490 метров дорожного полотна.

Заказчиком выступает Главтатдортранс, средства выделят из бюджета республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нурлате по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят дорогу Объездная.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.