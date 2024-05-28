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В Нурлате в рамках нацпроекта отремонтируют дорогу Объездная
В Нурлатском районе Татарстана проводится ремонт автодороги Объездная города Нурлат. Всего будет обновлен участок протяженностью 0,960 км (км 1+040 — км 2+000), передает пресс-служба Министерства транспорта и дородного хозяйства РТ.
Дорожные рабочие ликвидируют пучины (деформации и разрушения дорожной одежды в виде бугров и сетки трещин) площадью 1 565 кв. метров, уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси А11Нн и обустроят верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн площадью 7 682 кв. метров на основной дороге, площадью 706 «квадратов» — на примыканиях, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, а также обустроят тротуар.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
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