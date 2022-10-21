Почти 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой

На сегодняшний день домой были возвращены около 10 тыс. мобилизованных россиян, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Конкретные причины для принятия такого решения он не озвучил.

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», – приводит ТАСС его слова.

При этом на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отмене мобилизации 9500 многодетных отцов, призванных по ошибке. «Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», – заверил он.