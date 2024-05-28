Почетные звания, медали: Минниханов отметил сотрудников ватерпольного «Синтеза»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о награждении сотрудников казанского ватерпольного «Синтеза» за их вклад в победу клуба в чемпионате и кубке России. Документы опубликованы на портале правовой информации.

«За большой вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов в чемпионате России сезона 2023-2024 годов по водному поло среди мужских команд в Кубке России 2024 года по водному поло среди мужских команд<...>», — говорится в одном из указов.

Награды удостоены гендиректор Максим Осмоловский, спортивный судья всероссийской категории Андрей Афанасьев, директор по спортивной работе Роман Афонин, администратор Эмиль Ершов, тренер Артур Фатахутдинов.

«За достижение высоких спортивных результатов в чемпионате России сезона 2023-2024 годов по водному поло среди мужских команд и в Кубке 2024 года по водному поло среди мужских команд» спортсмены-инструкторы Никита Деревянкин, Эмиль Зиннуров, Николай Лазарев, Адель Латыпов, Сергей Лисунов были награждены медалью «100 лет ТАССР», а спортсмен-инструктор Артем Одинцов — медалью «За доблестный труд».

Кроме того, руководитель республики присвоил почетные звания сотрудникам клуба: «Заслуженный врач РТ» — врачу спортивной медицины Вусалу Абдуллаеву, «Заслуженный работник физической культуры РТ» — главному тренеру Евгению Ярощуку, массажисту Рустэму Галиеву, спортсменам-инструкторам Арслану Закирову, Даниилу Пронину, Ивану Сучкову, Игорю Чиркову, Роману Шепелеву, Егору Ярлыченко.