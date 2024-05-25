Минниханов – чемпионскому «Синтезу»: Юным спортсменам есть на кого равняться

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казанском Кремле прошла церемония чествования ватерпольного «Синтеза», который в этом сезоне выиграл чемпионат и кубок страны. С получением очередного титула спортсменов поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На протяжении всего сезона вы демонстрировали высокий уровень спортивного мастерства, командный дух и веру в победу. Особенно ценно, что состав команды сформирован из российских игроков. Многие из них – воспитанники татарстанского водного поло и члены сборной России. Юным спортсменам есть на кого равняться и с кого брать пример. От всей души поздравляю клуб с 50-летним юбилеем и завоеванием трофеев. Уверен, команда продолжит радовать нас своими достижениями и достойно представлять Татарстан на спортивных аренах», – обратился к собравшимся на церемонии Минниханов.

Он добавил, что Татарстан прилагает все возможные усилия для развития спортивной инфраструктуры. В частности, в республике работают почти 300 бассейнов, в том числе 15 пятидесятиметровых.

После своей речи он вручил медали и благодарности игрокам, административному и руководящему составам «Синтеза» и сделал с участниками церемонии общую фотографию. В ответ игроки передали Раису республики мяч с автографами игроков и медаль чемпиона России.

«Получился отличный сезон. Мы очень сильно переживали, так как юбилейный год, хотелось завоевать титул. По началу чемпионата все шло не совсем хорошо, но потом команда собралась и показала результат, который должна была. Но чемпионат получился тяжелый, нам давали бой многие команды. Для ребят очень важны такие встречи. Многие из них не первый год играют в Казани. А для новичков это был приятный шок, так как нигде так не встречают и не устраивают встреч с руководством региона», – поделился директор «Синтеза» Максим Осмоловский.

Он пояснил, что после предыдущего сезона, который получился для команды скомканным, были проведены грамотные точечные трансферы, а также назначен новый главный тренер Евгений Ярощук, ранее работавший с молодежкой. Специалист продолжит работу и в следующем цикле.

«Для нас очень ценно, что нашим успехам уделяют такое большое внимание. Думаю, нам удалось достигнуть высоких результатов благодар в том числе атмосфере в команде. Будет стараться защитить титул в следующем сезоне», – добавил капитан команды Сергей Лисунов.