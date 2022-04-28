Почему ифтар – это не «обжираловка», а ураза не голодовка: отвечает имам

Грандиозное мероприятие – Республиканский ифтар на 10 тысяч человек в «Казань Экспо» завершит в этом году в Татарстане Рамадан-2022. В то же время обилие публичных мероприятий и коллективных разговений (авыз ачу) создало у некоторых впечатление, что месяц поста у мусульман состоит из обильных трапез.

Рустам хазрат Хайруллин рассказывает о глубинных смыслах месяца Рамадан и встреч мусульман на молитве и за столом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин в своей колонке, написанной для «Татар-информа», рассказывает о глубинных смыслах месяца Рамадан и встреч мусульман на молитве и за столом.

Обжираловка или воспитание души?

Те, кто говорит, что мусульмане весь день не едят, а потом всю ночь якобы «обжираются», явно сами никогда не держали пост. На своем опыте могу сказать, что за первые два-три дня уразы наш желудок уменьшается. Если в обычные дни желудок вмещает в среднем 700 граммов пищи, то во время уразы от силы 200 граммов. Во время ифтара, когда мы выпиваем первый стакан воды, съедаем первый финик, в этот момент кажется, что еда больше не влезет. Конечно, ифтар – это не набивание желудков.

У нашего Пророка ﷺ спросили: зачем, почему, в чем мудрость, для чего Аллах приказал поститься? На что он ответил: чтобы наше сердце стало добрее и отзывчивее, чтобы мы поняли, каково тем, у кого нет еды, тем, кто бы тоже вечером бы поел, но, открыв холодильник, он увидел, что там нет еды. Месяц Рамадан – это месяц взаимопомощи, и тот, кто накормит постящегося, ему будет такая же награда. Чтобы человек взял свой единственный финик и разделил его пополам и накормил своего соседа, у которого нет еды.

Месяц Рамадан – это месяц взаимопомощи, и тот, кто накормит постящегося, ему будет такая же награда Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ураза тянет нас к доброте, отзывчивости и взаимопомощи. И именно ифтар предполагает не объедаться всем в одиночку, а именно часть своей еды отдать нуждающемуся. Смысл ифтара в этом.

Почему нужно спешить с разговением?

Совершать ифтар нужно вовремя. Пост заставляет нас стать более пунктуальными, чем немцы. Мы следим за каждой секундой, ищем самые правильные часы.

Это хорошо, этому приучал нас наш Пророк ﷺ. Он учил, чтобы мы не воровали у друг друга время. Если я назначил встречу с человеком и опоздал на нее, то получается, я украл у него время, которое он выделил на меня. В Рамадан же Всевышний также выделил определенное время для уразы, для ифтара, и в том, чтобы спешить к разговению, есть благодать. И в самой еде даже есть благодать. Мы ведь съедаем малость и этим наедаемся.

Ифтар предполагает не объедаться всем в одиночку, а именно часть своей еды отдать нуждающемуся. Смысл ифтара в этом Фото: © «Татар-информ»

Что такое тематические ифтары?

Мы слышим про то, что в Казани проводятся различные тематические ифтары, слышим различные комментарии: кто-то критикует, кто-то хвалит. Но здесь мы должны порадоваться тому, что мы застали то время, когда держащих уразу становится все больше и больше.

К нам обращались родители спортсменов, у которых сейчас период соревнований, чемпионатов мира и страны, но они все равно постятся и получают золотые медали.

Если я раньше приглашал человека в мечеть, мне говорили: «Нет, хазрат, на пенсию выйду – и пойду», то сейчас, когда мы читаем пятничную проповедь, устраиваем ифтары, то видим, что очень мало осталось аксакалов, больше молодежи. Поэтому подобные тематические ифтары должны быть, но в рамках мусульманской традиции, не нарушая религиозных и национальных устоев. Смысл таких ифтаров в том, чтобы через них люди приходили в ислам, а не уходили «в сторону».

Те же спортивные ифтары не для того, чтобы люди вошли в спорт, а чтобы спортсмены пришли в ислам, и тот же Fashion Iftar не для того, чтобы люди ушли в моду, а чтобы привести к Аллаху.

Fashion Iftar не для того, чтобы люди ушли в моду, а чтобы привести к Аллаху Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Толкучка на массовых ифтарах

Каждый год наблюдается такая проблема, как хаотичность и даже давка в шатрах Рамадана, где кормят всех нуждающихся, в первую очередь постящихся. Часто возникают неприятные моменты, когда за едой приходят люди непостящиеся, просто бесплатно покушать, занимая места и забирая дополнительные порции. В результате постящиеся остаются голодными.

Конечно, когда ты голодный, злой под вечер и кто-то пытается тебя подрезать, вперед тебя сесть за стол, начинает проявляться наше эго, темная часть души. Откуда мы можем знать, держит уразу человек или нет, возможно, он постится намного искреннее, чем ты?!

Поэтому Аллах в Коране говорит, что мы, все люди, вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов, длины бороды, все одинаковы перед Аллахом, за исключением богобоязненных.

И в подобных ситуациях проявляется наша богобоязненность. За то, что мы пропустили вперед себя человека, или не зашли, или нам места не хватило, за это нам будет только награда. Поэтому пускай люди уступают друг другу, ведь вторая мудрость уразы – это взаимоуважение, чтобы мы ценили, берегли и заботились друг о друге. Пропусти этого человека, пусть он сядет, поест, за это тебе будет награда.

Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, чтобы места всем хватало, мы ввели систему пригласительных.

Мы в конце уразы даем милостыню (Фитр-садака/закят аль-Фитр) для того, чтобы исправить небольшие грехи, которые мы совершили во время Рамадана. Может, мы кого-то толкнули, нехорошо отнеслись к ближнему и т.д.

Каждый год наблюдается такая проблема, как хаотичность и даже давка в шатрах Рамадана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каким должен быть идеальный день Рамадана?