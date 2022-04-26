Fashion Iftar 2022 в Казани: царство красного, Dior в сочетании с отечественными брендами

Fashion Iftar – это уникальное мероприятие, которое собрало 1000 девушек из Казани и не только. Самое удивительное, что здесь произошло объединение духовного и эстетического начал – религии и моды.

Во-первых, в истории Казани в шестой раз состоялось столь массовое коллективное разговение для женщин – ифтар в месяц Рамадан. Для сравнения: в прошлом году на ежегодном женском ифтаре побывали 500 участниц. В этот раз оно проходило на площадке Ak Bars Retro Cars. Ифтар был совмещен с модным показом. Подробнее – в материале редактора телеграм-канала «МатурShik» Регины Яфаровой.

Ажиотаж

Организатором мероприятия является казанский дизайнер и блогер Джаннат Мингазова, которая собирает в одном месте огромное количество девушек, и это не считая организаторов. На мероприятие могут попасть не только мусульманки, но и все желающие. А еще это самый крупный женский ифтар, который проводится в России.

Оказалось, что на мероприятие хотят попасть больше девушек, чем запланировано заранее. То есть по спискам пришли 1000 человек, также был резерв еще на 100 человек, однако всем мест не хватило. За столиками сидели по 10 девушек, и некоторых, кому не хватало места, приглашали за свои столики. Как рассказала нам Джаннат, такая ситуация происходит каждый раз: «Ажиотаж вокруг Fashion Iftar нереальный. Но, в любом случае, мы нашли место всем, выносили дополнительные стулья, еду».

Почему все в красном стиле?

«В прошлом году у нас был определен цвет фуксии (розовый). Я знаю, что этот цвет относится к проблеме женской груди. В этом году мы решили выбрать именно красный – как цвет привлечения внимания», – объясняет Джаннат Мингазова.

На ифтаре Джаннат в своей речи говорила о том, что сама столкнулась с проблемой заболевания молочных желез. И красный цвет был выбран для того, чтобы привлечь внимание к проблеме в первую очередь самих девушек, чтобы они заботились о своем здоровье.

Соблюден ли дресс-код?

Хочется отметить, что на ифтаре присутствовали барышни разных возрастов. По нашим наблюдениям, более взрослые дамы соблюдали красный дресс-код меньше всех. К примеру, на одной из них мы заметили стиль «тотал блэк», голубой платок, а из красного был только чехол телефона.

Сама Джаннат основательно подошла к своему участию в Fashion Iftar. «Многие швеи в нужный мне период были заняты, а бренды, с которыми мы планировали работать, у них началась оптимизация. Я начала экстренно искать, кто бы мне помог, просить подписчиков. «Тот самый» бренд я нашла в Махачкале, заказала платье, оно пришло, я успела его подшить. Обувь, головной убор у меня были также от российских брендов, я старалась собрать образ именно у них», – рассказала нам дизайнер.

Модницы-мусульманки?

У молодых барышень уже был собран продуманный лук. Шляпы, перчатки, аксессуары, обувь – все выглядело уместным. Но таких было максимум процента три от всех присутствовавших. Но, как говорится, не стоит отчаиваться – это лучше, чем ничего! Вот как сама Джаннат (она дизайнер) оценила образы пришедших на ифтар девушек: «Многие постарались, это было видно, когда смотришь на общий масштаб. Красный цвет превалирует, и мне это очень понравилось. Было приятно, что люди уважили нас, организаторов, и даже если «тотал лук» был не красным, они хотя бы выбирали какие-то аксессуары, детали и даже пытались отобразить это в макияже».

Из наших наблюдений – у части участниц были сумки Dior, аксессуары от Tiffany & Co и т.д. Видимо, приобрели они их до известных событий.

Показ НЕсовременной мусульманки

Если организаторы хотели показать эволюцию вещей, которые подходят женщинам, исповедующим ислам, в современном мире, то, на наш взгляд, им это не удалось. Большинство представленных брендов демонстрировали свободные платья в пол в стиле минимализма в сочетании с платком. Таков образ современной мусульманки?

Не было никакой игры с формами, текстурой и цветом. Выделился лишь российский бренд ARGENTÜM, но они представили короткие кожаные куртки с плетеными, удлиненными деталями в актуальных сегодня розовом, оранжевом и грязно-сером цветах, но это как дополнение к образу. Хочется отметить пространство, которое собрало местных дизайнеров, что нас порадовало – это HS Club, как раз они и показали, что современная мусульманка может надеть и широкоплечий пиджак с брюками-палаццо, и брючный костюм в ярко-розовом цвете, и длинное кимоно в бахромах.

Как удалось найти спонсоров?

На ярмарке в качестве спонсоров присутствовали производители одежды, аксессуаров, тканей и даже косметики. Собственно, от них же всем участницам предоставляли сертификаты, скидки и т.д. Удивительно, как организатору Джаннат Мингазовой удалось привлечь такое огромное количество предпринимателей.

«На самом деле, у нас есть поддержка от Радика Абдрахманова (совладелец ресторанного комплекса «Туган авылым». – Ред.) – он наш ежегодный инвестор, партнер уже шестой год подряд. Все угощения на столах и площадка для мероприятия были от него. А все наполнение зала, украшение, фотозона, модели и основа праздника были от нас. В такой коллаборации мероприятие имеет возможность быть. Но в будущем мы бы не отказались от господдержки», – поделилась с нами Джаннат.

Приятным бонусом ко всему событию стал розыгрыш путевки для совершения умры (малого паломничества в Мекку).

Регина Яфарова

Источник: «Sneg»