За «помощь с призывом» экс-военком из Татарстана отделался условным сроком

Бывший инструктор Татвоенкомата и экс-военный комиссар Камского Устья получили условные сроки по делу о продаже военного билета. Как работала преступная схема, сколько стоило «отмазаться» от армии, почему военком менял показания и кто еще был вовлечен в преступную цепочку – в репортаже «Татар-информа».

Вахитовский суд Казани поставил точку в деле о продаже военного билета. Обвинительный приговор выслушали экс-военком Камского Устья Дамир Сергеев и бывший инструктор Татвоенкомата Максим Ширягин. Оба фигуранта дела получили условные сроки по делу о посредничестве во взятке.

Вахитовский суд Казани поставил точку в деле о продаже военного билета Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Военный билет через Telegram

Объявление «Помощь с призывом» казанский призывник Закиров увидел в мессенджере Telegram еще в 2019 году. Связавшись с автором, молодой человек получил короткую инструкцию. Из полученного сообщения следовало, что за вознаграждение в 150 тысяч рублей его «отмажут» от срочной военной службы. Гарантий отправитель никаких не давал – мол, в таком щепетильном вопросе их и быть не может.

Парень в подобной услуге не нуждался и решил сообщить о происходящем в правоохранительные органы. В результате начавшегося расследования задержали двоих – инструктора по отбору граждан на контрактную службу из Татвоенкомата РТ Максима Ширягина и подполковника Дамира Сергеева, который в течение 12 лет был военным комиссаром Камско-Устьинского района Татарстана.

Как стало понятно из приговора, в 2019 году Закиров связался с Ширягиным и заявил, что готов заплатить нужную сумму для получения военного билета без прохождения службы. Однако молодой человек попросил позволить ему оплатить «услугу» частями – обещал передать сначала 120 тысяч рублей, а еще 30 тысяч донести потом. После Ширягин сообщил о потенциальном «покупателе» Сергееву.

В октябре 2019 года Закиров передал деньги Ширяеву наличными – положил их в бардачок машины инструктора. Затем Ширягин созвонился с Сергеевым, а после разговора перевел средства на его счет, оставив 10 тысяч себе.

Обвинительный приговор выслушали экс-военком Камского Устья Дамир Сергеев (справа) и бывший инструктор Татвоенкомата Максим Ширягин (слева) Фото: © Алина Файзрахманова / Татар-информ»

Где обрывается цепочка?

Сергеев рассказал следствию, что передал деньги, за исключением десяти тысяч – своих «комиссионных», экс-военному комиссару Кировского и Московского районов Казани Руслану Рахманову.

Отметим, что материалы в отношении Рахманова выделены в отдельное производство. Уголовное дело в отношении бывшего военкома пока не возбуждено, однако службу он уже оставил.

Пока шло следствие, оба фигуранта дела полностью признавали вину и подтверждали версию обвинения. Но уже в суде Сергеев заявил, что хоть деньги и взял, но дальше их не передавал и никаких действий для освобождения призывника от прохождения службы предпринимать не собирался. Более того, добавил обвиняемый, еще до возбуждения дела он вернул деньги Ширягину.

«Несмотря на то что во время предварительного расследования Сергеев полностью признал вину – дал признательные показания, в суде от них отказался, вину в предъявленном обвинении не признал. Считал, что своими действиями он совершил мошенничество – то есть ввел в заблуждение своего коллегу Ширягина», – рассказал помощник прокурора Вахитовского района Руслан Байбиков.

В прениях гособвинитель запросил для Сергеева 7 лет колонии общего режима, а для Ширягина 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком Фото: © Алина Файзрахманова / Татар-информ»

«Действия подсудимых подрывают авторитет органов госвласти»

В прениях гособвинитель запросил для Сергеева 7 лет колонии общего режима, а для Ширягина 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, прокурор потребовал лишить обвиняемых на 3 года права занимать должности на государственной, в том числе военной, службе.

«Стоит отметить, что действия Ширягина и Сергеева существенным образом подрывают авторитет органов государственной власти, в том числе Вооруженных сил Российской Федерации, в части призыва на военную службу, в связи с чем данное преступление относится к категории тяжких», – заметил Байбиков.

Оба фигуранта дела во время судебного следствия находились под подпиской о невыезде. Сегодня на оглашение приговора они пришли самостоятельно. Ни один из них особенно взволнованным не выглядел – Сергеев то и дело поправлял прическу, а Ширягин с улыбкой на лице наблюдал за журналистами и даже начал снимать их на камеру телефона.

«Ну а что? Вы же меня фотографируете. Такое внимание к моей личности», – прокомментировал молодой человек свои действия.

В итоге суд приговорил Дамира Сергеева к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 550 тысяч рублей. Максим Ширягин получил 3 года условно со штрафом в 300 тысяч рублей. Суд назначил Сергееву испытательный срок в 4 года, а Ширягину – 2 года. Оба они лишены права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, в частности на военной службе, сроком на 3 и 2 года соотвественно.



После оглашения приговора Ширягин заявил журналистам, что приговором доволен, а Сергеев бросил только резкое «без комментариев» и добавил, что «подумает» об обжаловании.