В Казани вынесли приговор экс-военкому Камского Устья за посредничество в передаче взятки

Алина Файзрахманова

Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу о посредничестве взятке в 120 тысяч рублей за получение военного билета без прохождения срочной службы. На скамье подсудимых экс-военком Камского Устья Дамир Сергеев и бывший инструктор Татвоенкомата Максим Ширягин.

Как удалось установить суду, в 2019 году призывник передал Ширягину 120 тысяч рублей – за это вознаграждение молодого человека должны были «отмазать» от армии.

Фото: © Алина Файзрахманова

Большую часть денег, а именно 110 тысяч рублей, Ширягин передал подполковнику Сергееву. Тот, в свою очередь, обналичил их и отдал военному комиссару Кировского и Московского районов Казани, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, однако уголовное дело пока не возбуждено.

Во время следствия оба фигуранта дела признавали вину, но уже в суде Сергеев заявил, что хоть деньги и взял, но дальше их не передавал и никаких действий для освобождения призывника от прохождения службы предпринимать не собирался. Более того, добавил обвиняемый, он еще до возбуждения дела вернул деньги Ширягину.

Отметим, что на прениях прокурор попросил для экс-военкома 7 лет колонии общего режима, а для бывшего инструктора 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В итоге суд назначил Ширягину Ширягин 3 года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, а Сергееву 5 лет условно и плюсом штраф в 500 тыс. рублей.