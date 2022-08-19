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Спорт
19 августа 2022  15:23
Артур Халилуллов

Поцелуй от Хрюши: Косторная показала фото со съемки программы «Спокойной ночи, малыши»

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Чемпионка Европы, российская фигуристка Алена Косторная приняла участие в съемках детской передачи «Спокойной ночи, малыши» на телеканале «Карусель».

Фигуристка выложила в своем телеграм-канале фотографию с ведущими передачи.

«Совсем скоро!!! Только на канале КА-РУ-СЕЛЬ», — написала Косторная в посте.

 

Фото: соцсети

Ранее она прокомментировала свое решение уйти от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

Напомним, что российская фигуристка прекращала сотрудничество с Тутберидзе ради работы с Евгением Плющенко, с которым сотрудничала один сезон. Но после этого Косторная вновь вернулась к Тутберидзе, но не сумела попасть в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

#фигурное катание
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