Алена Косторная раскрыла причины нового расставания с Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала свое решение уйти от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

Напомним, что российская фигуристка прекращала сотрудничество с Тутберидзе ради работы с Евгением Плющенко, с которым проработал один сезон. Но после этого Косторная вновь вернулась к Тутберидзе, но не сумела попасть в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Ситуация осталась между мной и Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали — иди отсюда! Но при этом это и не я тренерам сказала: "Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду". Нет, конечно. Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры. Потому что это была командная работа, коллективная. Но мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло. Это не то, что мы друг друга матом крыли, переругались все. Все абсолютно спокойно, хорошо. Я не букет принесла, а корзину фруктов», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

Также спортсменка поделилась перспективами работы с Еленой Буяновой. По словам фигуристки, окончательное решение о сотрудничестве еще не принято.

«У нас с ней договор — мы пока срабатываемся, понимаем, можем мы работать вместе или нет. Прежде всего, вопросы будут ко мне, наверное. Готова ли я идти, продолжать тренироваться, работать в полную силу. Мы просто срабатываемся, привыкаем друг к другу. Пока так», — заявила Косторная.