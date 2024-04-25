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Побывавшие на передовой бавлинцы озвучили пожелания бойцов СВО
Волонтеры из Бавлов, которые отвозили гуманитарный груз бойцам спецоперации, благополучно вернулись в город. Поставку сопровождал и начальник отдела по делам молодежи района Айдар Халиуллин.
«Очередной раз отвозили гуманитарную помощь. Встречались с ребятами. Постарались максимально встретиться с бавлинскими ребятами. Ребята очень тепло встретили, отзывчиво», — отметил он.
В эту поездку были отправлены личные посылки, средства связи, три автомобиля для эвакуации раненых и многое другое.
Айдар Халиуллин от имени бойцов передал благодарность неравнодушным жителям и организациям — всем, кто помогает с гуманитарной помощью. Он рассказал, какая потребность есть на данный момент у ребят на передовой.
«Какая потребность есть в данный момент? Ребята передислоцируются, и, соответственно, максимально нужны строительные инструменты, строительные материалы. Нужны медицинские препараты, ведь там тоже весна, холода. Это и простуда, и остальные заболевания. Если задаваться вопросом, что именно нужно, то это, конечно же, окопные свечи, средства от комаров, от клещей, повторяюсь — медикаменты», — перечислил Халиуллин.
Среди прочего он отметил, что военнослужащие с радостью получают письма и любят читать районную газету.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.
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