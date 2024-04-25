Побывавшие на передовой бавлинцы озвучили пожелания бойцов СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Волонтеры из Бавлов, которые отвозили гуманитарный груз бойцам спецоперации, благополучно вернулись в город. Поставку сопровождал и начальник отдела по делам молодежи района Айдар Халиуллин.

«Очередной раз отвозили гуманитарную помощь. Встречались с ребятами. Постарались максимально встретиться с бавлинскими ребятами. Ребята очень тепло встретили, отзывчиво», — отметил он.

В эту поездку были отправлены личные посылки, средства связи, три автомобиля для эвакуации раненых и многое другое.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Айдар Халиуллин от имени бойцов передал благодарность неравнодушным жителям и организациям — всем, кто помогает с гуманитарной помощью. Он рассказал, какая потребность есть на данный момент у ребят на передовой.

«Какая потребность есть в данный момент? Ребята передислоцируются, и, соответственно, максимально нужны строительные инструменты, строительные материалы. Нужны медицинские препараты, ведь там тоже весна, холода. Это и простуда, и остальные заболевания. Если задаваться вопросом, что именно нужно, то это, конечно же, окопные свечи, средства от комаров, от клещей, повторяюсь — медикаменты», — перечислил Халиуллин.

Среди прочего он отметил, что военнослужащие с радостью получают письма и любят читать районную газету.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

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