Бавлинцы отправили три автомобиля для нужд СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Жители Бавлинского района РТ собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В этот раз по традиции все было согласовано с бойцами, по их просьбе бавлинцы сформировали груз.

Грузовые машины готовы к поездке. На них наклеивают специальные надписи «СВОих не бросаем», «Мы вместе». Глава района Ильяс Гузаиров выразил благодарность всем, кто помог собрать груз.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Мы, бавлинцы, отправляем очередную гуманитарную помощь нашим ребятам, которые проходят службу в зоне СВО. Мы с ними поддерживаем связь, с родственниками. Личные посылки, средства связи, средства, которые нужны для несения службы, набрали с помощью предприятий, организаций и, конечно же, бавлинцев, за что я благодарен жителям», — говорит глава района Ильяс Гузаиров.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Вместе с гуманитарной помощью в этот раз направят автомобили, которые предназначены для эвакуации раненных солдат.

«С очередным гуманитарным грузом мы направляем ещё три автомобиля для эвакуации раненных, — проинформировал глава района. — Они приспособлены для эвакуации раненных с поля боя и отличаются маневренностью. Мы их подготовили, отремонтировали, дополнительные запчасти положили».

Машины двинулись в дальний путь. Бавлинцы сопровождали их с наилучшими пожеланиями.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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