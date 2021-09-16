Побит державшийся четверть века рекорд по числу людей в космосе

Сегодня установлен новый мировой рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. Сейчас в космосе находятся 14 человек.

Предыдущий рекорд, 13 человек, был установлен в марте 1995 года и держался более четверти века. Тогда на орбите находились 13 человек: шестеро космонавтов на борту российской станции «Мир» и семеро — в американском шаттле «Индевор», отмечает РИА Новости.

Сейчас на Международной космической станции находятся семь космонавтов и астронавтов. Это россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, командир станции — японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Кроме того, в ночь на четверг от китайской орбитальной станции «Тяньгун» отстыковался корабль «Шэньчжоу-12». В нем находятся собирающиеся вернуться на Землю 17 сентября трое тайконавтов: Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунб.

Помимо этого, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», компания SpaceX запустила из штата Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Главной целью миссии Inspiration4 является сбор средств для одной из больниц, которая специализируется на лечении детей с онкологическими заболеваниями.

В благотворительной экспедиции участвуют четыре американца: бизнесмен Джаред Исаакман, ученый Сиан Проктор, врач Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Планируется, что они проведут различные научные эксперименты.