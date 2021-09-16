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Ру Тат
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16 сентября 2021  08:10

SpaceX отправила в космос первый корабль с полностью гражданским экипажем

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Впервые в космос отправился корабль, на борту которого находятся только туристы. Запуск Crew Dragon, принадлежащего компании SpaceX, состоялся в штате Флорида, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что корабль будет находиться на околоземной орбите в течение трех дней. В первый непрофессиональный экипаж вошли бизнесмен Джаред Исаакман, ученый Сиан Проктор, врач Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Планируется, что участники проведут различные научные эксперименты.

Как отметили в издании, главной целью миссии «Вдохновение 4» является сбор средств для одного из медучреждений, в котором проходят лечение дети с онкологией.

#сша #космос #туристы
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