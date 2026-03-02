«Доблесть – в сердце, музыка – в душе»: в Нижнекамске прошел концерт в поддержку СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялся благотворительный концерт «Доблесть – в сердце, музыка – в душе» в поддержку военнослужащих, находящихся на передовой. Перед началом мероприятия был организован сбор гуманитарной помощи – зрители принесли сладости к чаю для отправки бойцам. Всего удалось собрать 10 больших коробок конфет, печенья, шоколада и чая.

К акции присоединились десятки горожан. Многие пришли не с пустыми руками. «Мы участвуем, носки для фронта вяжем. Решили и концерт посмотреть, и в подарок что-то принести к чаю», – поделилась одна из участниц.

«Чтобы все было хорошо. Чтоб домой вернулись. Ждем и желаем им здоровья», – сказала другая жительница.

«Их ждут дома. Мы носки вяжем. Помогаем. Это от души от нас», – добавили участницы сбора.

Собранные продукты помогала сортировать Лариса Нуреева – участница волонтерского движения, лейтенант Великого братства казачьих войск.

Она регулярно занимается гуманитарной работой и организует отправку помощи на передовую. Очередная «сладкая посылка» также будет доставлена при ее участии.

«Пусть эта акция станет символом нашего неравнодушия. Это весточка от нас – тепло и любовь», – отметила режиссер концерта Юлия Тукеева.

Теплая атмосфера чувствовалась и в концертном зале. Репертуар был продуман до деталей, многие номера трогали зрителей до слез. Со сцены звучали песни военных лет, в том числе «Треугольники писем солдатских...».

Концерт стал результатом работы большой команды. В подготовке объединились детская музыкальная школа № 1, Нижнекамский музыкальный колледж, артисты культурно-творческого центра, отряд юнармейцев школы № 16, сотрудники детской библиотеки № 7.

Идея проведения благотворительного концерта родилась по инициативе супруга преподавателя музыкальной школы № 1 и получила поддержку коллег. Организаторы планируют сделать такие мероприятия регулярными.

Как отмечают участники, доблесть в сердце наших защитников должна поддерживаться здесь, в тылу. И делать это через музыку – значит сохранять главное: тепло, единство и веру в возвращение домой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

