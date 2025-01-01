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«Победы и скорейшего возвращения домой»: боец СВО из Альметьевска поздравил с Новым годом
С Новым годом решил поздравить боец СВО из Альметьевского района Рустам Зарипов. Он вырос в семье военного.
К моменту, когда пришло время служить в армии, он мечтал попасть в спецназ, но судьба распорядилась иначе, Рустам — десантник. Уже тогда он получил колоссальный опыт, попав в Косово, где служил полтора года.
В апреле 2022-го прапорщик Зарипов одним из первых ушел по контракту воевать в зону СВО. В бою он был контужен. Сейчас боец проходит реабилитацию и передает привет своим сослуживцам, а также новогоднее поздравление всем землякам и жителям республики.
«Пусть в ваших семьях живет любовь. Детям желаю яркого, сказочного Нового года. Всем тем, кто сегодня исполняет свой воинский долг на территории СВО, желаю Победы и скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. Вас все ждут и любят! Всех с Новым годом! Всех благ! Будьте здоровы!» — поздравил Рустам Зарипов.
С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
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