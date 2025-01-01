«Победы и скорейшего возвращения домой»: боец СВО из Альметьевска поздравил с Новым годом

Фото предоставлено Мариной Юриной

С Новым годом решил поздравить боец СВО из Альметьевского района Рустам Зарипов. Он вырос в семье военного.

К моменту, когда пришло время служить в армии, он мечтал попасть в спецназ, но судьба распорядилась иначе, Рустам — десантник. Уже тогда он получил колоссальный опыт, попав в Косово, где служил полтора года.

В апреле 2022-го прапорщик Зарипов одним из первых ушел по контракту воевать в зону СВО. В бою он был контужен. Сейчас боец проходит реабилитацию и передает привет своим сослуживцам, а также новогоднее поздравление всем землякам и жителям республики.

«Пусть в ваших семьях живет любовь. Детям желаю яркого, сказочного Нового года. Всем тем, кто сегодня исполняет свой воинский долг на территории СВО, желаю Победы и скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. Вас все ждут и любят! Всех с Новым годом! Всех благ! Будьте здоровы!» — поздравил Рустам Зарипов.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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