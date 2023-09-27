Победителям «Большой перемены» вручили свыше 2 млн рублей

В Казани в культурном центре «Сайдаш» состоялся гала-концерт и награждение победителей и призеров конкурса «Большая перемена». Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил сертификаты руководителям казанских школ на более чем 2 млн рублей.

Так, победителем фестиваля «Большая перемена» стал многопрофильный лицей №11, который выиграл сертификат на 1 млн рублей.



Второе место заняли многопрофильный лицей №186 «Перспектива» и гимназия №12. Им вручили сертификат на 500 тысяч рублей. На третьем месте с призом в 350 тысяч рублей оказались гимназия №19 и гимназия №155.

Лауреатом фестиваля стал лицей №177, он получил сертификат 200 тысяч рублей. За лучшую реализацию тематики конкурса шести образовательным учреждениям столицы РТ вручили специальный приз и денежный сертификат на 100 тысяч рублей.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Казани встречали поезд с победителями «Большой перемены».