Победительницей «Яз гүзәле-2024» стала студентка из Самары Фарзана Махмутова

В конкурсе красоты и талантов среди девушек — учащихся вузов «Яз гүзәле» («Мисс Весна») победила студентка Самарского государственного педагогического университета Фарзана Махмутова. Ей вручили калфак и хаситэ — традиционное женское нагрудное украшение татарской женщины.

«Спасибо всем зрителям, моим друзьям, болевшим за меня, несмотря на то что я из другого города. Приехать из Самары и победить в состязании с участницами из Казани — это большая гордость для меня и неожиданность. Вы в Казани чувствуете себя свободно, а мы в регионах чувствуем, что татар мало. Не забывайте свою культуру, свои корни, оставайтесь татарами», — обратилась она к присутствующим.

Победительница конкурса также известна как руководитель молодежного отделения общества татар Самарской области «Туган тел», лидер Дней татарской молодежи.

В финале конкурса «Яз гүзәле» в этом году впервые приняли участие студентки из регионов, наряду с участницами из татарстанских вузов. В финал прошли 30 девушек, в суперфинале состязались 10 конкурсанток.

Энже Габдуллина