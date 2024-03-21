В Казани прошел финал конкурса красоты и таланта среди студенток «Яз гүзәле-2024»

Сегодня в казанском КРК «Пирамида» состоялось финальное шоу Всероссийского межвузовского конкурса красоты и таланта среди студенток «Яз гүзәле-2024» («Мисс Весна-2024»). В этом году в финал вышли 30 девушек со всего Приволжского федерального округа.

Главным организатором события является Казанский государственный энергетический университет. Как рассказал журналистам его ректор, депутат Госсовета Татарстана Эдвард Абдуллазянов, отличительная особенность конкурса в том, что он поднимает духовный уровень молодежи. Проект дает возможность девушкам продемонстрировать свои знания и таланты, а также укрепить связь с культурными корнями своего народа.

«Это проект, который через культуру, историю и язык татарского народа развивает нашу молодежь. Здесь патриотическое и просветительское воспитание, потому что не зная культуру своих предков, невозможно развиваться», — пояснил он.

Ректор напомнил, что конкурс «Яз гүзәле» впервые был организован в 2009 году как внутривузовский, однако быстро расширил рамки и получил статус республиканского, а сейчас вышел и на федеральный уровень.

«В этом году поступило более 100 заявок от девушек из разных регионов России. Многие годы победительницами конкурса становятся студентки из других университетов. Это означает, что уровень и востребованность конкурса растут, конкуренция повышается. Большая заслуга наших конкурсантов, которые продвигают и повышают интерес к этому мероприятию», — добавил Эдвард Абдуллазянов.

В состав жюри вошли именитые деятели культуры и искусства, лица, работающие в исполнительной власти Татарстана, администрации КГЭУ, представители прессы, блогеры и партнеры.

Победительницей в конкурсе «Яз гүзәле — 2024» стала Сюмбель Газизова. Студентка лечебного факультета КГМУ поделилась секретами своего успеха и подчеркнула важность качеств, необходимых для достижения победы.

«Для меня этот конкурс про красоту, про вдохновение, про женственность и любовь. Чтобы одержать победу, нужно быть сильной во всех сферах. На интеллектуальном этапе мне помогло то, что я в школьные годы принимала участие в олимпиадах по татарскому языку. Я умею хорошо готовить, с детства увлекаюсь пением. Старалась выполнять все испытания с душой. Это помогло выделиться среди конкуренток», — добавила она.

«Яз гүзәле-2024» включает в себя заочный отбор, очный этап и финал. Среди участниц — студентки из Казани, Набережных Челнов, Астрахани, Перми, Уфы, Самары, Москвы, Чебоксар, Нижнего Новгорода и Саранска.

Для того чтобы пройти отборочный тур, девушкам необходимо было отправить на конкурс визитку и рассказать о важности знания татарской культуры и о любви к родному краю. Также они презентовали свой номер: танец или песню.

«Мы отсмотрели множество видеовизиток, творческих номеров. Смотрели обязательно на знание татарского языка, на творческие особенности. В этом году интеллектуальный тур состоял из трех этапов. Студентки проходили тест на знание культуры татарского народа, участвовали в дискуссиях. Особое значение конкурс приобретает в нынешнем году, который президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи. Поэтому девушки писали эссе на тему семьи. Много девочек из других регионов прекрасно общаются на татарском», — отметила директор ГБУ МЦ «Идель» Наиля Галеева.

На следующем этапе конкурсанткам предстояло показать мастерство по приготовлению татарского национального блюда кыстыбый. Финальный этап конкурса — самопрезентация и выход в национальном костюме, а также представление в общем дефиле.

Девушки приняли участие в мастер-классе по татарскому национальному танцу, фольклору, национальной вышивке, по изучению родословной, арабской каллиграфии, культуре речи и ораторскому искусству.

Конкурс проводится совместно с Молодежным центром «Идель», Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»