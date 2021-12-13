Победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2021» стала представительница Индии

Победительницей проходившего в Израиле конкурса «Мисс Вселенная 2021» стала представительница Индии Харнааз Сандху. Об этом со ссылкой на трансляцию шоу сообщает РИА Новости.

Корону новой Miss Universe передала ее предшественница — Андреа Меса из Мексики. Второе место заняла представительница Южно-Африканской Республики Лалела Мсване. Третьей стала Надя Ферейра из Парагвая.

Всего в конкурсе, организованном в израильском Эйлате, приняли участие девушки из 80 стран. Впрочем, в заключительный этап состязания прошли лишь 16 из них.

Россию на конкурсе представляла обладательница титулов «Мисс Татарстан-2019» и «Вице-Мисс Россия-2019» Ралина Арабова.