Красавица из Казани представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2021» в Израиле

Фото: instagram.com/arabovaralina/

Обладательница титулов «Мисс Татарстан-2019» и «Вице-Мисс Россия-2019» Ралина Арабова представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная-2021». Об этом девушка сообщила на свой странице в соцсети Instagram.

«Друзья, я безумно рада вам сообщить о том, что я буду представлять Россию в юбилейном, 70-м конкурсе „Мисс Вселенная 2021“ в Израиле! Это поистине значимое событие для меня и моей семьи! Буду рада поддержке каждого!» — эмоционально написала Ралина, поблагодарив также дирекцию «Мисс Россия» за предоставленную возможность.

Финал международного конкурса состоится в Эйлате 12 декабря. Ралина должна отправиться туда 1 декабря.

Ралина Арабова родилась в Казани. Окончила музыкальную школу по классу флейты, профессионально занималась плаванием, участвовала в спортивных соревнованиях, занимая призовые места, стала лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей.

После окончания школы поступила в Казанский государственный энергетический университет на факультет рекламы и связей с общественностью.

Завоевав титул второй «Вице-мисс Россия», в качестве приза Ралина получила грант на обучение в любом вузе страны, который она использовала для поступления на юридический факультет Финансового университета при Правительстве РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 21-летняя жительница Набережных Челнов Дания Шарипова стала вице-мисс конкурса «Краса России-2021».