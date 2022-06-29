Победители Международного строительного чемпионата отправятся в путешествие по России

Победители II Международного строительного чемпионата получат не только денежные призы, но и смогут отправиться в путешествие по России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Эту программу мы реализуем вместе с Ростуризмом и Росмолодежью. Отличная возможность для призеров, — сказал Комиссаров. — Кроме того, победители смогут пройти образовательные курсы от мастерской управления Сенеж».

«Больше, чем путешествие» — это программа, созданная для поощрения перспективных и талантливых людей со всей страны. География проекта охватывает 79 регионов, для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.

Призовой фонд чемпионата составит более 44 млн рублей.

Комиссаров также рассказал о нововведениях чемпионата. Так, в этом году на нем будет представлено 20 независимых и командных номинаций, две из которых новые: «Монтаж стальных и железобетонных конструкций» и в командном зачете и «Электросварщик ручной сварки» в индивидуальном.

«Наше главное нововведение — для независимых специалистов появилась возможность участия в чемпионате в личном зачете», — добавил спикер.

Подать заявку на участие в состязаниях можно на сайте чемпионата до 31августа.

Напомним, II Международный чемпионат по промышленному строительству пройдет в выставочном центре «Казань Экспо».