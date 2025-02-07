Победители конкурса за самый красивый зимний двор Татарстана получили денежные призы

Победителей республиканского конкурса на лучшее зимнее оформление двора, выбранных по итогам общественного голосования в соцсети, наградили сегодня в Казани. Организаторами конкурса выступают ИА «Татар-информ» и Общественная палата Татарстана.

«Провели общественное голосование по авторам, которые заявились на украшение своих домов и дворов на платформу «Татар-информа». Сегодня рада приветствовать победителей», - сказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на встрече с финалистами.

Творческие состязания между жителями дворов были организованы в ходе Республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций в Республике Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. В голосовании за лучший новогодний двор на официальной странице ИА «Татар-информ» в Вконтакте приняли участие 18 703 человека.

«Люди заявляются, чтобы представить красивое оформление своих дворов. На платформе «Татмедиа», конечно, больше людей их могут увидеть, больше людей могут высказаться. На самом деле восторженные отзывы - это тоже большая награда», - заметила Валеева.

Конкурс дает возможность раскрыть творческие способности самым обычным людям.

«Казалось бы, непрофессиональные художники, но по скульптурам такие районы, как Сабинский, Кайбицкий, Тюлячинский, просто удивляют», - добавила Валеева.

Эта зима выдалась аномально теплой, порою шли дожди. Поэтому участникам конкурса пришлось очень постараться. Люди неоднократно восстанавливали снежные композиции, изготавливали их каркасы и опоры из прочных подручных материалов.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил растущий интерес татарстанцев к творческим состязаниям.

«Думаю, что конкурс будет дальше развиваться и расти. Большая благодарность тем, кто принял в нем участие. Но самое главное, что мы делаем это для себя, чтобы украсить мир вокруг. Очень приятно, что у конкурса много сподвижников. Надеюсь, что в следующем году снега будет больше, конкурс будет ярче, сочнее и интереснее», - сказал он.

Победителем конкурса ИА «Татар-информ» в 2025 году стала семья Камаловых из Муслюмово. За их новогоднее оформление двора проголосовали 3 793 жителя республики (69,6%).

На церемонию награждения сегодня приехали супруги Ирек и Ильфира Камаловы, а также их сын Наргиз. Они украшали двор на протяжении недели - лепили многочисленные фигуры сказочных персонажей, раскрашивали их красками, развешивали множество красочных гирлянд.

«Нам помогли наши двое приемных детей, которые сегодня остались дома. Они таскали воду и снег», - рассказал корреспонденту «Татар-информа» глава семейства.

По словам Ирека Тимергалиевича, они вместе с супругой воспитали 12 приемных детей. Большинство из них уже выросли и живут самостоятельно. Кроме того, супружеская пара вырастила двух родных детей, в том числе эстрадного артиста Наргиза Камалова. Именно он и подал заявку на конкурс.

«Украшаем двор перед Новым годом постоянно, начали в 1989 году. С тех пор это стало доброй традицией. Нравится украшать дом и двор, поскольку к нам всегда приезжает много гостей - друзья и родственники, односельчане, даже из соседних регионов», - добавил Ирек Камалов.

Многие люди знают, что семья создает красочные новогодние композиции и приезжают, чтобы оценить и полюбоваться.

Двор жилого дома на ул. Кайманова, 11 в Нижнекамске занял на конкурсе второе место. За него было отдано 3 607 голосов (66,4%). На награждение в Казань приехали старшие по дому - Алена Лодыгина и Артем Демидов.

«У нас многоквартирный дом, 16 подъездов, поэтому два старших по дому», - пояснил Артем Демидов.

Представители дома участвуют в этом конкурсе второй год подряд. А все началось с того, что люди решили организовать праздничную елку для детей.

«Мы тогда даже подумать не могли, что займем первое место. В этом году нам очень помогли руководители одного из градообразующих предприятий, выделили 35 тыс. рублей, а также средства собрали жильцы дома. Закупили новую светодиодную гирлянду, управляющая компания помогла установить 8-метровую ель, домоуправление также помогло с техникой», - пояснил Демидов.

Украсили двор гирляндой длиной в 400 метров, со второго по пятый этаж дома по всему фасаду протянули яркое новогоднее оформление. Елку открывали торжественно с участием профессиональных артистов и аниматоров. По словам Демидова, подготовка двора к празднику началась еще с октября. Хлопоты были ненапрасными.

«Люди приезжали из других районов, чтобы посмотреть на нашу елку. Самое новогоднее настроение было только в нашем дворе», - добавила Алена Лодыгина.

Третье место на конкурсе завоевал Данияр Аскаров из села Старое Курмашево Актанышского района. За участника проголосовали 3 086 человек (39,46%). На награждение он приехал вместе с супругой. Помимо новогодних скульптур и елки вдоль забора дома семья смастерила из снега громадную 11-метровую змею - символ 2025 года.

Все победители получили дипломы и денежные призы. Ознакомиться с результатами голосования можно на странице «Татар-информа» во «Вконтакте».