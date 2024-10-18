Победители конкурса «Инженер года» в Татарстане пройдут стажировку в «Сколково»

Победители V Республиканского конкурса «Инженер года» смогут принять участие в стажировке в инновационном центре «Сколково». На проведение события и проведение стажировок выделено 18,7 млн рублей, сообщает Госкомитет Татарстан по государственным закупкам.

Напомним, что прием заявок для участия в конкурсе ведется по 12 номинациям в категориях «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижения, компетентность».

«Для Татарстана — это очень важный конкурс, так как экономика республики очень развита и богата на инженерные кадры. Главная цель конкурса — повышение престижа профессии инженера, а также распространение опыта лучших инженерных практик», — подчеркнул заместитель председателя Государственного комитета по закупкам Искандер Багаутдинов.

Заказчиком соответствующей закупки выступает Минпромторг РТ. Подрядчику предстоит организовать заявочную кампанию конкурса, первый и второй этапы. В том числе он разработает концепцию мероприятия и его план, рекламно-информационную кампанию, предоставит услуги дизайнера для создания брендбука, обеспечит работу официального сайта конкурса, организует работу конкурсной комиссии, возьмет на себя изготовление дипломов, брендированной продукции. Также он должен предоставить помещения, обеспечить проведение фото- и видеосъемки, организовать и провести церемонию награждения и обеспечить издание книги, посвященной победителям конкурса 2024 года.

Пройти стажировки смогут 60 победителей конкурсов 2019, 2021, 2022 и 2023 годов. Ожидается, что в «Сколково» они смогут развить инженерные компетенции, получить практические знания. Информация должна подаваться с учетом области деятельности, в которой номинирован тот или иной слушатель.

Продолжительность стажировок должна составлять от 72 академических часа. Из них не менее 40 часов отведут под дистанционный модуль, не менее 32 — под очный. Для этого для участников организуют трансфер, питание и проживание.

Итоги конкурса станут известны в феврале следующего года. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.