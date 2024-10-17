«Средняя зарплата 150 тысяч»: кого в Татарстане зовут в «команду лучших инженеров»

За время существования конкурса «Инженер года» участие в нем приняли более тысячи человек

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Конкурсная активность возросла более чем в 3 раза»

Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что за время существования конкурса «Инженер года» участие в нем приняли более тысячи человек. «Вливайтесь и вы в команду лучших инженеров Татарстана!» — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Состязание среди инженеров проводится при поддержке руководителя республики с 2019 года. Его цель — повысить привлекательность труда и профессионализм инженеров, формировать интерес к инженерному труду в молодежной среде, а также обеспечить инженерным персоналом предприятия республики.

Уникальность конкурса состоит в том, что он охватывает участников трех возрастных категорий. В категории «Будущие инженеры» принимают участие студенты. В категории «Молодость, успех, перспектива» имеют право участвовать работники предприятий и вузов с высшим образованием. Ограничение — возраст до 35 лет включительно на дату подачи заявки на конкурс. В категории «Опыт, достижения, компетентность» могут заявиться работники предприятий и вузов с высшим образованием в возрасте старше 35 лет.

Конкурс проводится по 12 номинациям — ключевым отраслям производства: это машиностроение, авиационная промышленность, приборостроение, в том числе оптико-электронное и медицинское, радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации; газовая промышленность, энергетика и другие.

Конкурс включает заочный и очный туры. По итогам презентации достижений определяются 36 победителей — по три в каждой номинации с учетом возрастной категории.

Рустам Минниханов также напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 ноября 2024 года на официальном сайте.

Первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов отметил, что интерес к конкурсу постоянно растет. «Анализ четырехлетнего опыта конкурса показал, что в категории „Будущие инженеры“ конкурсная активность возросла более чем в 3 раза», — прокомментировал он.

По итогам презентации достижений определяются 36 победителей — по три в каждой номинации с учетом возрастной категории Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если полгода не будет инженера, то производство может остановиться»

Председатель правления Ассоциации «Промышленный кластер РТ» Сергей Майоров в беседе с «Татар-информом» заметил, что инженеры постоянно что-то совершенствуют, изобретают, рассчитывают, работают технологами-конструкторами. То есть это те люди, без которых производство невозможно. И на сегодняшний день татарстанские предприятия испытывают дефицит этих специалистов.

Анализ Ассоциации по рынку труда выявил, что в социальной отрасли (учителя, врачи, силовые структуры) задействованы 25% работников, ровно такой же процент людей работает в промышленном производстве (рабочие профессии, инженеры) и 50% — в сфере услуг.

«Вроде бы все отрасли нужны. Но у нас постоянно идет ориентация молодежи на сферу услуг. И если все будут работать в сфере услуг, то кто будет производить? Конечно, нам нужно как можно больше внимания уделять внимания профориентации молодежи. И одно из таких мероприятий — это „Инженер года“», — подчеркнул важность конкурса Майоров.

Сергей Майоров: «Нам нужно как можно больше внимания уделять внимания профориентации молодежи. И одно из таких мероприятий — это «Инженер года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ «Татар-информу» рассказали, что по республике наиболее востребованы инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры по подготовке производства, инженеры-электроники и другие инженеры — специалисты обрабатывающих производств.

Также ощущается нехватка инженеров профессиональной, научной и технической деятельности — это инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, инженеры-технологи.

Нужны республике и инженеры в строительной отрасли — это инженеры производственно-технического отдела, инженеры по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве), главные инженеры (в прочих отраслях), инженеры-проектировщики.

«Производство можно представить без юриста. Если, например, юриста не будет полгода на каком-нибудь заводе, ничего хорошего не будет, но ничего плохого тоже не произойдет. Экономиста не будет — может затормозиться отчетность. Но если полгода не будет инженера, то производство может остановиться», — поделился размышлениями Майоров.

Сегодняшний дефицит инженерных кадров связан с рядом факторов. Один из них — до 2022 года в стране было слабо развито собственное производство Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будешь плохо учиться – пойдешь работать на завод»

Сергей Майоров пояснил, что сегодняшний дефицит инженерных кадров связан с рядом факторов. Один из них — до 2022 года в стране было слабо развито собственное производство.

«Десятилетиями наша российская промышленность вообще не нужна была. А с февраля 2022 года промышленники стали нужны и востребованы. Все осознали, что технологический суверенитет крайне важен и сегодня необходима опора на собственные инженерные разработки. Инновации должны быть запущены на поток», — отметил собеседник агентства.

Вторая причина — престиж профессии был на низком уровне, заработные платы инженеров невысокими, а родители порой «пугали» своих детей словами: «Будешь плохо учиться, пойдешь работать на завод», — отметил глава Ассоциации.

Сегодня, по словам Майорова, ситуация меняется в положительную сторону: на завод приходит работать все больше молодежи, для них есть перспективы роста. После начала спецоперации и политики импортозамещения российские производители стали активно развивать производство собственных товаров и услуг. Выросли и средние заработные платы специалистов.

«Инженер — выпускник вуза будет получать чуть меньше, чем разносчик пиццы. Это на старте. Но у разносчика пиццы перспективы роста нет, только ноги будут быстрее бегать. А у инженера перспектива. Он начнет получать опыт, осваивать профессию. Сегодня он инженер, завтра — старший инженер, потом главный инженер, затем руководитель предприятия. У него перспективы бесконечны», — обрисовал ситуацию Майоров.

Диапазон заработных плат, по его словам, разный — от 120-150 тыс. рублей и выше.

«Никто с инженерным образованием не придет на завод работать за 50 тыс. рублей. Например, средняя зарплата наладчика станков с ЧПУ где-то 150 тыс. рублей. Меньше 120 тыс. сегодня никто даже разговаривать не будет», — отметил эксперт.

«Это же инженеры, они „белые воротнички“ на наших предприятиях. Не хочет молодежь лопатой работать. Жизнь, она такая: если уж хотят чем-то заниматься, то это должна быть интеллектуально востребованная профессия за очень хорошую зарплату», — признал собеседник агентства.

Чтобы сегодня решить проблему с нехваткой специалистов, необходимо «растить» кадры со школьной скамьи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кадров нет, коллеги, дайте кадры»

Чтобы сегодня решить проблему с нехваткой специалистов, необходимо «растить» кадры со школьной скамьи, уверен Сергей Майоров. По его словам, шаги в этом направлении в республике уже делаются.

«На прошлой неделе мы провели мероприятие в Набережных Челнах, посвященное Дню учителя. Более 800 с лишним учителей сидело в зале. И, что самое главное, рядом с ними десятки руководителей промышленных предприятий. Мы их сейчас начинаем „женить“ между собой. С предприятий нам кричат: „Кадров нет, коллеги, дайте кадры“. А уже в вузе нет кадров, там уже все расписаны, распределены. Давайте мы со школы будем проводить профориентацию», — предложил глава Промкластера РТ.

В качестве решения проблем ассоциация предлагает развивать промышленный туризм, показывать работу предприятий, оснащать школы необходимым оборудованием. В качестве примера Сергей Майоров привел школу Набережных Челнов №16, где дети со второго класса учатся проектировать и управлять БПЛА.

«Вот это нужно показывать и рассказывать, в том числе проводить важное и нужное мероприятие „Инженер года“. И хорошо, что этот конкурс в республике ежегодно проходит и поддерживается на самом высоком уровне», — заключил он.