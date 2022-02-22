Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом план мероприятий, которые пройдут в Казани как Молодежной столице ОИС 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Среди запланированных событий — глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран Организации исламского сотрудничества, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры, международные конные скачки и ряд других.

«Уверен, глобальные события, которые пройдут под этой эгидой, создадут новые возможности для самореализации нашей молодежи, а также позволят познакомить исламский мир с Татарстаном и Казанью в ее культурном и национальном многообразии», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что появился сайт с информацией о всех мероприятиях в Казани как Молодежной столице ОИС.