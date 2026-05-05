Победителем пятого сезона конкурса «Тархан» стал Амирхан Исхаков

В Казани, в обновленном ЦУМе, прошел финал пятого сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Его победителем стал казанский школьник Амирхан Исхаков.

«Главное – ничего не бояться!» – сказал победитель, добавив, что краткость – сестра таланта.

Призерами II и III степени стали Рашид Айбетов из Ульяновска и Айгуль Хаертдинова из Сабинского района Татарстана. Все трое получают приоритетное право поступления в Казанский федеральный университет на профиль обучения «История тюркских народов».

Жюри интеллектуальной битвы составили четверо почетных гостей: министр культуры РТ Ирада Аюпова, проректор по внешним связям КФУ Тимерхан Алишев, директор Института археологии имени А.Х. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков и директор Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

«Я уверена, что ваш путь – это очень важно. И не нужно его бояться. Нам нужна наука не ради денег и монетизации, а ради жажды исследований. Это то, что заложено в нашем успехе. История нашей земли всегда строилась на очень сильной науке. Я вас агитирую не отказываться от вашей жажды науки», – обратилась к финалистам Ирада Аюпова.

Историко-культурный конкурс «Тархан» – уникальная образовательная платформа, направленная на популяризацию истории татарского народа и тюркской цивилизации среди молодежи. Реализуется с 2021 года по инициативе Министерства культуры и Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ при поддержке Всемирного конгресса татар. За пять лет существования участниками заочного тура конкурса стали более 1,5 тыс. старшеклассников из 30 муниципальных районов Татарстана и пяти других регионов России.