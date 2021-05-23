Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская группа Måneskin

Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zittii E Buoni («Тихие и послушные»). По итогам голосования зрителей и жюри она набрала 524 балла.

Коллектив был основан в 2015 году жившими в Риме и учившимися в одной школе вокалистом Давидом Дамиано, басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио.

Группа получила название от датского слова, означающего «лунный свет», по предложению Виктории (наполовину датчанки). На счету использующей разные стили — от рока и рэпа до регги, фанка и попа — команды два студийных альбома.

Для самих артистов победа оказалась очень приятной, но неожиданной. «Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно», — приводит ТАСС слова Дамиано, сказанные на итоговой пресс-коференции конкурса.

Это третья победа Италии за всю историю «Евровидения», в последний раз она брала золото в 1990 году. На втором и третьем местах расположились представители Франции и Швеции, отмечает РИА Новости.

Российская певица Manizha стала девятой, получив 204 балла от зрителей и профессионального жюри. На последней, 26-й позиции оказался артист из Великобритании, не заработавший ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Подобное произошло впервые за всю историю конкурса.