Manizha пробилась в финал «Евровидения-2021»

Представляющая Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021» певица Manizha прошла в финал состязания.

Россиянка вышла на сцену под третьим номером в первом полуфинале конкурса. Мероприятие транслировал официальный YouTube-канал «Евровидения».

За путевки в финал боролись друг с другом представители 16 стран. Помимо россиянки, промежуточного успеха добились артисты из Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Украины и Швеции.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», выступление представляющей РФ уроженки Таджикистана вызвало положительные отклики у представителей прессы.

В этом году «Евровидение» проходит на арене Ahoy в Роттердаме. Финал песенного конкурса состоится 22 мая.