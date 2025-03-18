Победителей VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье» объявят 27 марта

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Во Всемирный день театра, 27 марта, в регионах Приволжского федерального округа объявят победителей VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Церемония пройдет в режиме онлайн-трансляции с подключением всех регионов округа, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

На этот раз Татарстан представлен на фестивале двумя театральными коллективами: студенческим театром «ЭОС» на базе Казанского филиала Российского государственного университета правосудия со спектаклем «Квадратура круга» в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» и Детской татарской театральной студией «Апуш» со спектаклем «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай») в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Всего в финал проекта вошли 28 спектаклей – по два от каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа. Видеоверсии спектаклей всех регионов можно увидеть на официальном сайте фестиваля во вкладке «Финалисты».

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и под патронатом самого полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. Форум соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Каждый год фестиваль объединяет детские, студенческие и молодежные театральные коллективы Приволжского федерального округа. Всего в региональном этапе VI сезона фестиваля приняли непосредственное участие около 3500 представителей театральных коллективов РТ. Общее количество заявок от Татарстана на последний сезон «Театрального Приволжья» и на конкурс афиш и плакатов в его рамках достигло 354.