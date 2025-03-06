В Казани наградили победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

6 марта в казанском татарском ТЮЗе им. Г. Кариева наградили победителей регионального этапа VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Осенью 2024 года в Татарстане реализовали региональный этап VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», проводимого при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Поволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившим в прошлом юбилейном сезоне более 20 тысяч участников и 200 тысяч зрителей. За пять лет охват участников проекта вырос в три раза. Проведение фестиваля соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Всего в организационный комитет фестиваля из Татарстана поступило 230 заявок. В региональном этапе Фестиваля участвовали около 3,5 тыс. представителей театральных коллективов.

«Самый важный итог этого фестиваля заключается в объединении молодежных коллективов: и детских, и юношеских. Для Минкультуры РТ очень важно, что с каждым годом количество организаций, занимающихся театральным творчеством как на уровне студенчества, так и на уровне школ увеличивается. У нас очень повысился уровень самих творческих коллективов. Если раньше это были студии наших государственных театров, с которыми занимаются профессиональные режиссеры, то сегодня появилось очень много маленьких студий, которые активно вовлекаются в это движение. Молодому поколению это интересно и они готовы радовать нас своим творчеством!» - поделилась с «Татар-информом» первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Зимой 2024 года состоялись итоговые очные показы лучших спектаклей регионального этапа VI сезона фестиваля. По его итогам жюри определило 6 победителей по номинациям «Детские театральные коллективы и студии» и «Молодежные театральные коллективы и студии».

Номинация «Детские театральные коллективы и студии»:

I место - детская татарская театральная студия «Апуш» (Казань) со спектаклем «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай»)

II место - театральная студия «Илһам» Атнинского района РТ со спектаклем «Дорогая Елена Сергеевна»

III место - Детская театральная студия «Тылсым» на базе Альметьевского татарского драмтеатра со спектаклем «Уроки французского»

Номинация «Молодежные театральные коллективы и студии»:

I место - студенческий театр «ЭОС» на базе казанского филиала Российского университета правосудия со спектаклем «Квадратура круга»

II место - молодежный театр «Вдох» АНО ДО «Оранжевое Чудо» со спектаклем «Про любовь без сантиментов»

III место - студенческий театр эстрадных миниатюр «Сдвиг по фазе» на базе казанского энергоуниверситета со спектаклем «Память»

«Наш сюжет основан на пьесе Валентина Катаева «Квадратура круга». В основе спектакля лежит, конечно же, вечная тема любви, семьи, молодости и вдохновения. Мы хотели донести мысль о том, как важно принимать свои искренние чувства таким очень веселым, задорным и эмоциональным способом. На самом деле, это так классно, когда с одной стороны ты учишься на юриста, сидишь на парах, а потом ты выходишь на сцену и рассказываешь зрителю какую-либо историю с отдушиной, с сердцем. Мы в восторге от первого места, честно, не ожидали, спасибо всем, для нас это много значит!» - поделились эмоциями от выигрыша актеры студенческого театра «ЭОС» Алексей Белохвосткин и Мария Водянина.

Татарстан на окружном этапе фестиваля представит спектакли «Квадратура круга» и «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай»).

Имена лауреатов фестиваля объявят во Всемирный день театра, 27 марта в Ижевске в ходе онлайн-трансляции с подключением всех регионов ПФО.

«Мы всегда испытываем море эмоций, когда участвуем в таких конкурсах! Мы рады пообщаться с разными театральными студиями Казани и Татарстана, обменяться опытом и идеями. Каждый конкурс для нас является бесценным опытом в копилку. Каждая подготовка к спектаклю очень важна, мы стараемся вложить всю душу в сюжет и отыграть на все сто. Каждый спектакль для нас – это цель, задача донести определенную мысль до зрителя и прочувствовать момент вместе с нами», - рассказали участницы молодежной театральной студии «Вдох»

После торжественной церемонии награждения победители регионального этапа Фестиваля посмотрели спектакль «Муса. Моабит», приуроченный Году защитника Отечества и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.