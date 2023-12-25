Победителей республиканского конкурса «Инженер года» наградили в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Торгово-промышленной палате Татарстана сегодня состоялось чествование победителей IV республиканского конкурса «Инженер года», уже успевшего стать традиционным. Церемонию провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Татарстан является одним из ведущих российских промышленных регионов. Руководством республики активно поддерживается престиж инженерных профессий. Уникальность конкурса в том, что он охватывает практически все возрастные категории и адресован как молодым, так и опытным инженерам», — заметил глава Правительства РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алексей Песошин напомнил собравшимся, что в прошлом году в Татарстане были созданы три передовые инженерные школы, направленные на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. В связи с этим он добавил, что в 2024-м в республике появятся еще две новые передовые инженерные школы.

В общей сложности в этом году на конкурс было подано 339 заявок от представителей 68 производственных компаний и организаций высшего образования. По его итогам победителями признаны 36 финалистов.

«Сегодня мы чествуем победителей конкурса, прошедших жесткий конкурсный отбор. Уверен, что ваши достижения внесут достойный вклад в развитие производственного потенциала организаций, укрепление конкурентоспособности, обороноспособности и независимости нашей страны. Поздравляю всех с победой», — заявил Алексей Песошин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министр РТ также поблагодарил за организацию конкурса Министерство промышленности и торговли Татарстана и руководителей ряда предприятий, а за особую активность и интуитивность — вузы республики.

Награждение было организовано по 12 номинациям: «Машиностроение», «Авиационная промышленность», «Радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации», «Энергетика», «Нефтяная промышленность», «Транспорт, дорожное хозяйство» и так далее.

В категории «Опыт, достижения и компетентность» победу одержал Александр Никитин — начальник управления научно-исследовательских работ КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева. Он рассказал, что благодаря конкурсу у специалистов появилась возможность получать новые знания и опыт, а также определять направления развития техники и технологии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне как победителю конкурса „Инженер года“ приятно находиться в ситуации успеха, общественного признания результатов наших работ в области инженерной деятельности. Нас всех объединил конкурс и желание совершенствовать республику, развивать промышленность Татарстана», — подчеркнул конкурсант.

Все победители получили памятные призы и сертификаты, а также ценные подарки.

Конкурс проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова начиная с 2019 года для обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших инженеров предприятий и организаций республики, а также формирования интереса к инженерному труду в молодежной среде.