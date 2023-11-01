Победителей «Игр будущего» и Игр БРИКС предложили зачислить в вузы без экзаменов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителей «Игр будущего», Игр БРИКС и Игр дружбы предлагают зачислять в вузы страны без экзаменов. Соответствующий документ внесен в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту.

Источник издания уточнил, что в качестве мест для поступления победителям предложат спортивные вузы. «В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и „Игры будущего“, — перечислил он. — Перечень будет устанавливать Правительство».

В комитете отмечают, что введение новых льгот для спортсменов важно в условиях отсутствия крупных международных соревнований.

Напомним, что «Игры будущего» и «Игры БРИКС» состоятся в Казани в 2024 году. Кроме того, по предложению Президента России Владимира Путина осенью того же года столица Татарстана примет саммит БРИКС.