Студентом года 2025 в Татарстане стал учащийся Казанского энергоуниверситета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошла церемония награждения премии «Студент года Республики Татарстан – 2025». Обладателя гран-при наградил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Им стал студент Казанского государственного энергетического университета Даниил Ченцов, приехавший учиться в Татарстан из Новороссийска.

«Здесь собрались наши лучшие студенты. Мы искренне рады, что наша высшая школа имеет огромный потенциал. Наше будущее в ваших руках. За последние годы для вузов республики было реализовано множество проектов. Хочу поблагодарить вас за вашу активную жизненную позицию», – обратился к студентам Рустам Минниханов.

В этом году на премию поступило рекордное количество заявок – 574. Были награждены победители по 20 номинациям: отмечены лучшие спортсмены, старосты, советы общежитий и представители других студенческих объединений.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За два десятилетия премия «Студент года» стала главным знаком качества для студенческой молодежи в Татарстане. Ее участники не раз достойно представляли республику и на национальной премии, которую организуют Росмолодежь и Российский Союз Молодежи. Расширяется и география участников: в этот раз подключились студенты из 32 вузов и филиалов, много заявок было из Иннополиса, Набережных Челнов и Альметьевска. Такая динамика доказывает: активная молодежь – это главная движущая сила нашей республики. Напомню, что поддержка студенчества соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Победитель в номинации Гран-при получит возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш». Даниил Ченцов – активист молодежной политики. Работал в «Лиге студентов РТ», привлек в Татарстан более 43 млн рублей грантов на социальные проекты, сейчас является экспертом Всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты», а также в прошлом году получил благодарность за вклад в развитие молодежной политики от минмолодежи Татарстана. На сцене Рустам Минниханов вручил ему приз и дизайнерский пиджак, который является традиционным подарком для обладателя гран-при.

«До сих пор мандраж. Очень рад своей победе. Шел к ней очень давно. Я делал то, что люблю, и все получилось. Буду выбирать обучение в Сингапуре или Малайзии», – поделился с «Татар-информом» победитель.