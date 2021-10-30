«Победить вирус»: Медики Набережных Челнов призвали горожан провести нерабочие дни дома

Медицинские работники Набережных Челнов призвали горожан оставаться дома в нерабочую неделю, введенную в стране по указу Президента РФ Владимира Путина. Публикация с призывом появилась в Instagram горздрава.

«Из-за роста заболеваемости врачи ковидных отделений Набережных Челнов буквально живут в красной зоне. У каждого времени — свои герои. Сегодня они носят защитный костюм, респиратор и очки, ежедневно рискуя своей жизнью. И только общими усилиями мы сможем победить опасный вирус! Медики в очередной раз обращаются ко всем жителям города — пожалуйста, останьтесь дома!» — говорится в сообщении.

Медицинские работники сфотографировались с плакатами, на которых написаны обращения к горожанам: «Здоровье не купишь», «Вирус молодеет», «Помогите нам победить Covid-19», «Позаботьтесь о пожилых», «Пройдите вакцинацию» и другие.

«В нерабочие дни лучше заняться своим здоровьем», — советуют медики.

С 30 октября по 7 ноября в Набережных Челнах пункты вакцинации работают в штатном режиме. Вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках взрослой сети, а также в мобильных прививочных пунктах «Тулпар» с 8 до 19 часов и «Мегастрой» с 12 до 19 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за последние сутки еще 176 жителей Татарстана заболели Covid-19.