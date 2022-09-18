«Победим без ее песен»: В Госдуме ответили на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Обратившись к Минюсту с просьбой признать ее иноагентом, певица Алла Пугачева подтвердила, что «утратила связь с реальностью», убежден депутат Госдумы Петр Толстой. По его мнению, Пугачева солидарна с теми, кто «желает поражения России».

«Теперь ее место в историческом музее времен СССР… И у нее, в отличие от [ее супруга, шоумена Максима] Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Тем временем замглавы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин назвал способы, которые могут ей помочь попасть в список иноагентов – он посоветовал ей оскорбить Россию или взять деньги на разрушительную деятельность внутри страны. «Давайте я скажу, что хочу, чтобы меня все звали леопардом. Классно, но я же не леопард. Нужно соответствовать определенным критериям», – цитирует его Ura.ru.

Напомним, сегодня Пугачева попросила Министерство юстиции России признать ее иностранным агентом вслед за Галкиным*, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России.

*Максим Галкин признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.