«Победа точно будет за нами!»: глава Новошешминска доставил гуманитарный груз в ЛНР

Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов лично доставил гуманитарный груз бойцам в Луганскую народную республику. Об этом руководитель муниципального образования рассказал в своем телеграм-канале.

По просьбам бойцов им доставили печки, тепловые пушки, теплые вещи, газовые горелки, продукты питания, строительные материалы, именные посылки. Довезли и передали мобильную баню, которую сами изготовили главы сельских поселений своему коллеге-добровольцу Александру Хорькову.

Они передали землякам слова благодарности. «Такой тыл продвигает нас к победе. А победа точно будет за нами!» — отметили бойцы при получении гуманитарного груза.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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