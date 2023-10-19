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«Победа точно будет за нами!»: глава Новошешминска доставил гуманитарный груз в ЛНР
Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов лично доставил гуманитарный груз бойцам в Луганскую народную республику. Об этом руководитель муниципального образования рассказал в своем телеграм-канале.
По просьбам бойцов им доставили печки, тепловые пушки, теплые вещи, газовые горелки, продукты питания, строительные материалы, именные посылки. Довезли и передали мобильную баню, которую сами изготовили главы сельских поселений своему коллеге-добровольцу Александру Хорькову.
Они передали землякам слова благодарности. «Такой тыл продвигает нас к победе. А победа точно будет за нами!» — отметили бойцы при получении гуманитарного груза.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Козлова.
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