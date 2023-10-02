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Глава Новошешминского района изготовил баню для бойцов СВО
Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов принял участие в изготовлении бани для земляков — участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале и показал видео.
В ближайшем будущем баню доставят в зону специальной военной операции.
«Вместе с коллегами, главами сельских поселений закупили стройматериалы и изготавливаем для наших бойцов мобильную баню. Совсем скоро доставим баню в зону СВО», — написал руководитель муниципального образования.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что администрация Новошешминского района отправила автомобиль мобилизованным в зону спецоперации.
Видео: Telegram-канал Вячеслава Козлова.
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