Глава Новошешминского района изготовил баню для бойцов СВО

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов принял участие в изготовлении бани для земляков — участников спецоперации. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале и показал видео.

В ближайшем будущем баню доставят в зону специальной военной операции.

«Вместе с коллегами, главами сельских поселений закупили стройматериалы и изготавливаем для наших бойцов мобильную баню. Совсем скоро доставим баню в зону СВО», — написал руководитель муниципального образования.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что администрация Новошешминского района отправила автомобиль мобилизованным в зону спецоперации.

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